Факти ICTV. Спорт (15.01.2019)

Найактуальніші спортивні події 15 січня: перехід іспанського нападники Франа Соля в Динамо Київ може не відбутися; сьогодні свої виступи на Остреліан Оупен розпочинають одразу три українки. 6-та сіяна Еліна Світоліна в ці хвилини грає проти швейцарки Вікторії Голубіч; жіноча збірна України з хокею здобула другу поспіль перемогу в дебютній для себе кваліфікації чемпіонату світу в Дивізіоні 2Бі.

Опубліковано Cічень, 15 в 12:39



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