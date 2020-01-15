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Факти ICTV. Спорт (15.01.2020)

Найактуальніші спортивні події 15 січня: футбольний віце-чемпіон України київське Динамо вирушає на свої перші тренувальні збори; українські хокеїсти Денис Пасько та Володимир Трошкін розіграють золоті медалі зимової юнацької Олімпіади в Лозанні; Ралі Дакар оговтується після трагедії, коли розбився Пауло Гонславеш.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 14 січня.

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