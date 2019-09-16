Факти ICTV. Спорт (16.09.2019)

Найактуальніші спортивні події 16 вересня: донецький Шахтар у непростому триллері таки вирвав перемогу в Зорі 4:3; динамівці в Лізі Європи вдома приймуть шведський Мальме, а Олександрія на виїзді поміряється силами з Вольфсбургом; Манчестер Сіті їде до України не в найкращому гуморі, в Англії дедалі гучніше говорять про те, що городяни уже втратили всі шанси на чемпіонство.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 13 вересня.

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