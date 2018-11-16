Факти ICTV. Спорт (16.11.2018)

Найактуальніші спортивні події 16 листопада: збірна України з футболу сьогодні закінчує з офіційними матчами цього сезону; на Підсумковому турнірі ATP в Лондоні визначилися чергові півфіналісти; Мадс Остберг вийшов у лідери заключного етапу чемпіонату світу з авторалі – Ралі Австралії.

Опубліковано Листопад, 16 в 11:10



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