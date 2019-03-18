Факти ICTV. Спорт (18.03.2019)

Найактуальніші спортивні події 18 березня: в українській Прем’єр лізі сьогодні завершується перший етап чемпіонату; цього тижня гравці європейських клубів зосередяться на матчах за національні збірні, адже післязавтра стартує кваліфікація Чемпіонату Європи 2020 року; Білий Барс зумів скоротити рахунок у півфінальній серії УкрХокЛіги проти чинного чемпіона ХК Донбас.

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