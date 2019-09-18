Факти ICTV. Спорт (18.09.2019)
Найактуальніші спортивні події 18 вересня: у Харкові Шахтар зіграє перший матч групового раунду; панда і китайський ліхтарик – такі талісмани майбутньої зимової Олімпіади та Паралімпіади, яку 2022 року прийме Пекін; Олександр Кокорін і Павло Мамаєв – на свободі, скандальні російські футболісти не відсиділи весь термін ув’язнення в колонії.
Дивіться також випуск Фактів Спорт за 17 вересня.
2019-09-18
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