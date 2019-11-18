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Факти ICTV. Спорт (18.11.2019)

Найактуальніші спортивні події 18 листопада: футбольна збірна України феноменально завершила відбір до Чемпіонату Європи 2020 року; у Мадриді стартує останній тенісний турнір нинішнього сезону; на неймовірний триллер перетворилося передостаннє Гран Прі сезону в чемпіонаті Формула 1 в Бразилії.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 15 листопада.

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