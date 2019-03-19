Факти ICTV. Спорт (19.03.2019)

Найактуальніші спортивні події 19 березня: національна збірна України з футболу розпочала свій перший цього року тренувальний збір; збірна Португалії провела своє перше тренування перед поєдинком з українцями без свого лідера – Кріштіану Роналду. Втім, гравець Ювентуса був відсутній не через травму і неодмінно приєднається до чемпіонів Європи найближчими днями.

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