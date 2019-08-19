Факти ICTV. Спорт (19.08.2019)

Найактуальніші спортивні події 19 серпня: донецький Шахтар зміцнив свою позицію на чолі турнірної таблиці вітчизняної першості; у решті матчів туру відзначимо першу поразку Зорі 1:2 від Олександрії, Ворскла розійшлася миром із Дніпром-1, а Десна з Колосом; Андрій Ярмоленко вперше за десять місяців зіграв за Вест Гем в АПЛ; американка Медісон Кіз стала переможницею домашнього тенісного турніру з призовим фондом майже 3 мільйони доларів.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 16 серпня.

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