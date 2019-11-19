Факти ICTV. Спорт (19.11.2019)

Найактуальніші спортивні події 19 листопада: Національна збірна України з футболу вже на Євро 2020 та очікує на жеребкування, що відбудеться 30 листопада; в Українській хокейній лізі стартує 17 тур; перуанські стюарди на футбольних матчах настільки суворі, що замість того, щоб стежити за порядком під час поєдинків, самі вибігають на поле та ще й луплять суддів.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 18 листопада.

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