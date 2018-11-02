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Факти ICTV. Спорт (2.11.2018)

Найактуальніші спортивні події 2 листопадапротистояння Шахтаря та Динамо Київ відкриє завтра 14-ий тур української Прем’єр-Ліги; на тенісному Мастерсі у Парижі триває боротьба не лише за трофей та призові у розмірі майже 5,5 млн. євро, але й за вихід на підсумковий турнір ATP; суперник донецького Шахтаря в Лізі Чемпіонів –  Манчестер Сіті вийшов до чвертьфіналу Кубка Англійської Ліги.

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