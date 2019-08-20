Факти ICTV. Спорт (20.08.2019)

Найактуальніші спортивні події 20 серпня: 20 серпня стартує останній раунд кваліфікації Ліги Чемпіонів УЄФА; в англійській Прем’єр-Лізі один з лідерів Манчестер Юнайтед неочікувано у другому турі втратив перші очки; українська тенісистка Еліна Світоліна вперше нинішнього року піднялася на п’ятий рядок оновленого рейтингу WTA.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 19 серпня.

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