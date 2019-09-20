Факти ICTV. Спорт (20.09.2019)
Найактуальніші спортивні події 20 вересня: динамівці успішно стартували в Лізі Європи УЄФА; Сергій Ковальов та Сауль Альварес – найбільш очікуваний поєдинок цього року у напівважкому дивізіоні, відбулася перша зустріч суперників перед суперпоєдинком за титул чемпіона світу за версією WBO; у Греції запалили олімпійський вогонь третіх зимових Юнацьких Олімпійських ігор.
Дивіться також випуск Фактів Спорт за 19 вересня.
2019-09-20
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