Факти ICTV. Спорт (20.09.2019)

Найактуальніші спортивні події 20 вересня: динамівці успішно стартували в Лізі Європи УЄФА; Сергій Ковальов та Сауль Альварес – найбільш очікуваний поєдинок цього року у напівважкому дивізіоні, відбулася перша зустріч суперників перед суперпоєдинком за титул чемпіона світу за версією WBO; у Греції запалили олімпійський вогонь третіх зимових Юнацьких Олімпійських ігор.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 19 вересня.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.