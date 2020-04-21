Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Спорт

Факти ICTV. Спорт (21.04.2020)

Найактуальніші спортивні події 21 квітнянімецька Бундесліга може стати першим футбольним чемпіонатом серед країн Європи, який поновиться після карантину; поки клуби перераховують гроші, що залишаться після вимушеної паузи та готуються до трансферного вікна. Вочевидь, тепер лише одиниці зможуть купувати потрібних футболістів за захмарними цінами.

Дивіться також випуск Фактів Спорт.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 8:45 (21.04.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (21.04.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (21.04.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (21.04.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (21.04.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (21.04.2020)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (21.04.2020)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (21.04.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (20.04.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (20.04.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (20.04.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (20.04.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (19.04.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (19.04.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (18.04.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (18.04.2020)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка