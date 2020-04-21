Факти ICTV. Спорт (21.04.2020)

Найактуальніші спортивні події 21 квітня: німецька Бундесліга може стати першим футбольним чемпіонатом серед країн Європи, який поновиться після карантину; поки клуби перераховують гроші, що залишаться після вимушеної паузи та готуються до трансферного вікна. Вочевидь, тепер лише одиниці зможуть купувати потрібних футболістів за захмарними цінами.

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