Факти ICTV. Спорт (21.05.2019)

Найактуальніші спортивні події 21 травня: Олександр Зінченко насолоджується своїм найкращим сезоном у кар’єрі; уперше за 10 років немає що святкувати по завершенню сезону мадридському Реалу; українська велосипедистка Яна Беломоіна – бронзова призерка першого етапу Кубка світу з маунтінбайку.

Дивіться також випуск Факти ICTV Спорт за 20 травня.

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