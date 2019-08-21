Факти ICTV. Спорт (21.08.2019)

Найактуальніші спортивні події 21 серпня: плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів УЄФА стартував трьома поєдинками, на крок наблизилися до групового етапу Брюгге та Славія; 21 серпня зіграють ще три стартові поєдинки останнього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Хорватське Динамо в Загребі прийме Русенборг, швейцарський Янг Бойз – Црвену Звезду, а Олімпіакос – Краснодар; екс-форвард Ліверпуля Даніель Старрідж напередодні приземлився в аеропорту Стамбула, для проходження медогляду та підписання контракту з Трабзонспором.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 20 серпня.

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