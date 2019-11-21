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Факти ICTV. Спорт (21.11.2019)

Найактуальніші спортивні події 21 листопада: Жозе Моуріньйо знову у грі, після майже року перерви один із найвідоміших тренерів сучасності поновлює тренерську діяльність, як наставник Тоттенхема; лідер регулярного чемпіонату української хокейної Ліги ХК Кременчук повернув собі 10-очкову перевагу на чолі турнірної таблиці; на турнірі тенісу у Мадриді, із першою ракеткою світу Рафаелем Надалем, іспанці без особливих труднощів вибороли перше місце в групі.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 20 листопада.

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