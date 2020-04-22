Факти ICTV. Спорт (22.04.2020)

Найактуальніші спортивні події 22 квітня: УЄФА готується оголосити скоригований календар нинішнього футбольного сезону. Завтра на засіданні виконкому представники усіх європейських футбольних асоціацій у форматі відео-конференції мають затвердити календар матчів після карантину; президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі, схоже, жалкує, що свого часу витратив сотні мільйонів на своїх зірок: Неймара, Мбаппе, Кавані та інших. Футболісти парижан отримують захмарні зарплати, які в умовах пандемії коронавірусу, важко виплачувати навіть щедрому Еміру Катару, за чиї гроші фактично й утримується ПСЖ.

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