Факти ICTV. Спорт (22.05.2019)

Найактуальніші спортивні події 22 травня:в українській футбольній Прем’єр-Лізі напередодні стартував 30-тий тур, який сьогодні завершиться поєдинками за участю лідерів; філіппінський боксер Менні Пакьяо готується до свого другого захисту чемпіонського поясу в напівсередній вазі за версією WBA.

Дивіться також випуск Факти ICTV Спорт за 21 травня.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.