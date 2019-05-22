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Факти ICTV. Спорт (22.05.2019)

Найактуальніші спортивні події 22 травня:в українській футбольній Прем’єр-Лізі напередодні стартував 30-тий тур, який сьогодні завершиться поєдинками за участю лідерів; філіппінський боксер Менні Пакьяо готується до свого другого захисту чемпіонського поясу в напівсередній вазі за версією WBA.

Дивіться також випуск Факти ICTV Спорт за 21 травня.

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