Факти ICTV. Спорт (22.08.2019)

Найактуальніші спортивні події 22 серпня: грецький Олімпіакос майже гарантував собі місце в груповому етапі Ліги Чемпіонів УЄФА; українськи боксер Сергій Дерев’янченко проведе бій за вакантний нині чемпіонський пояс IBF проти казахстанця Геннадія Головкіна; на останньому тенісному Гренд Слемі сезону ЮС Опун одразу дві українки будуть сіяними.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 21 серпня.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.