Факти ICTV. Спорт (22.10.2019)

Найактуальніші спортивні події 22 жовтня: футбольний клуб Шахтар сьогодні зіграє свій третій поєдинок групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА; італійська Фіорентина втратила нагоду увірватися до першої шістки Серії А. Фіалки, які провально стартували в чемпіонаті, не лише піднялися з низів турнірки, а зазіхають на місце в євро кубках.

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