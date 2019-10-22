Факти ICTV. Спорт (22.10.2019)
Найактуальніші спортивні події 22 жовтня: футбольний клуб Шахтар сьогодні зіграє свій третій поєдинок групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА; італійська Фіорентина втратила нагоду увірватися до першої шістки Серії А. Фіалки, які провально стартували в чемпіонаті, не лише піднялися з низів турнірки, а зазіхають на місце в євро кубках.
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2019-10-22
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