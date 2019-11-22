Факти ICTV. Спорт (22.11.2019)

Найактуальніші спортивні події 22 листопада: в українському футбольному чемпіонаті стартує 15 тур, відкриває його поєдинок лідера турнірки – Шахтаря, який прийме ФК Львів; КДК Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо скандального епізоду в матчі минулого туру Шахтар-Динамо Київ; в Лімі цього вікенду визначиться володар найпрестижнішого клубного трофею Південної Америки Копа Лібертадорес.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 21 листопада.

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