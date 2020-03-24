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Факти ICTV. Спорт (24.03.2020)

Найактуальніші спортивні події 24 березня: коронавірус виявили у відомого турецького футбольного тренера Фатіха Теріма; Мікель Артета, який захворів півтора тижня тому на коронавірус, повідомив, що вже одужав; Гран Прі чемпіонату Формули 1 в Баку, що мав відкривати нинішній сезон королівських перегонів – скасовано.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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