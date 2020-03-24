Факти ICTV. Спорт (24.03.2020)
Найактуальніші спортивні події 24 березня: коронавірус виявили у відомого турецького футбольного тренера Фатіха Теріма; Мікель Артета, який захворів півтора тижня тому на коронавірус, повідомив, що вже одужав; Гран Прі чемпіонату Формули 1 в Баку, що мав відкривати нинішній сезон королівських перегонів – скасовано.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45
2020-03-24
Теги: Факти ICTV, Факти. СпортЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.