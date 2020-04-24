Факти ICTV. Спорт (24.04.2020)

Найактуальніші спортивні події 24 квітня: УЄФА достроково виплатить футбольним клубам 70 млн євро за участь їхніх представників у відборі до Євро 2020; у Німеччині команди Бундесліги вже кілька тижнів проводять активну підготовку; завдяки сучасним велотренажерам професіональні велосипедисти можуть не лише підтримувати форму, крутячи педалі, а й змагатися один з одним у віртуальних велоперегонах.

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