Факти ICTV. Спорт (24.09.2018)

Найактуальніші спортивні події 24 вересня: домашнім розгромом відзначилося київське Динамо; Мюнхенська Баварія без проблем розібралася з Шальке і взяла 3 очки у Гельзенкірхені; хокейний чемпіон України Донбас та новачок УХЛ херсонський Дніпро здобули по три поспіль перемоги у стартових поєдинках регулярного чемпіонату.

Опубліковано Вересень, 24 в 9:56



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