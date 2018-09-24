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Факти ICTV. Спорт (24.09.2018)

Найактуальніші спортивні події 24 вересня: домашнім розгромом відзначилося київське Динамо; Мюнхенська Баварія без проблем розібралася з Шальке і взяла 3 очки у Гельзенкірхені; хокейний чемпіон України Донбас та новачок УХЛ херсонський Дніпро здобули по три поспіль перемоги у стартових поєдинках регулярного чемпіонату.

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