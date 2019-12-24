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Факти ICTV. Спорт (24.12.2019)

Найактуальніші спортивні події 24 грудня: уже може пакувати валізи Назарій Русин. Футболіст, який останній сезон провів в оренді в Зорі, поїде на збори до Туреччини із Динамо; фанати Шахтаря визначили найкращого футболіста клубу в грудні. В опитуванні в соцмережах понад половина прихильників донеччан віддали свої голоси за Тараса Степаненка; три матчі дискваліфікації – таке покарання отримав Сон Хін Мін за фол проти Ентоні Рюдігера.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 23 грудня.

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