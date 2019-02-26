Факти ICTV. Спорт (26.02.2019)

Найактуальніші спортивні події 26 лютого: лідери вітчизняного футболу Шахтар та Динамо Київ після поєдинків у єврокубках поновили участь і в українській Прем’єр лізі; у 23-му турі німецької Бундесліги середняк чемпіонату Хоффенхайм втратив перемогу над 4-им у турнірці Лейпцигом – 1:1; авіакатастрофа, в якій загинув аргентинський футболіст Еміліо Сала, сталася через невдале маневрування під час складних погодних умов.

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