Факти ICTV. Спорт (26.06.2019)

Найактуальніші спортивні події 26 червня: донецький Шахтар ввійшов у фазу активної підготовки до нового сезону; колишній англійський футболіст, а нині тренер Френк Лемпард дедалі ближче до свого повернення у Челсі; брейк-дансінг, скелелазання, серфінг та скейтбордінг можуть увійти до олімпійських видів спорту.

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