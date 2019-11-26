Факти ICTV. Спорт (26.11.2019)

Найактуальніші спортивні події 26 листопада: Олександр Усик може продовжити свою боксерську кар’єру у надважкому дивізіоні уже в лютому в Манчестері; дискваліфікувати на 4 роки і відсторонити офіційну збірну Росії від усіх змагань – таке рішення міжнародному антидопінговому агентству рекомендує ухвалити комітет.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 25 листопада.

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