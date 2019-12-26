Факти ICTV. Спорт (26.12.2019)

Найактуальніші спортивні події 26 грудня: влітку в Токіо відбудуться 32-ті Олімпійські ігри. 2015 року наші чиновники декларували амбітні плани, що з Японії ми привеземо 35 медалей; Еліна Світоліна не поїде на Олімпіаду, якщо цього не захоче федерація тенісу України; херсонський Дніпро наздоганяє Донбас у турнірній таблиці української хокейної ліги.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 24 грудня.

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