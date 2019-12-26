Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Спорт

Факти ICTV. Спорт (26.12.2019)

Найактуальніші спортивні події 26 грудня: влітку в Токіо відбудуться 32-ті Олімпійські ігри. 2015 року наші чиновники декларували амбітні плани, що з Японії ми привеземо 35 медалей; Еліна Світоліна не поїде на Олімпіаду, якщо цього не захоче федерація тенісу України; херсонський Дніпро наздоганяє Донбас у турнірній таблиці української хокейної ліги.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 24 грудня.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 8:45 (26.12.2019)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (26.12.2019)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (26.12.2019)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (26.12.2019)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (25.12.2019)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (25.12.2019)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (25.12.2019)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (25.12.2019)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка