Факти ICTV. Спорт (27.01.2020)

Найактуальніші спортивні події 27 січня: київське Динамо, яке на зборах у Белеку, свій черговий спаринг зіграє сьогодні проти брестського Динамо; Ліверпуль за останній місяць провів 10 матчів, тому після нічиєї в Кубку Англії проти Шрусбері 2:2, Юрген Клопп заявив, що на перегравання цього поєдинку поїде молодіжний склад червоних.

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