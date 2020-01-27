Факти ICTV. Спорт (27.01.2020)
Найактуальніші спортивні події 27 січня: київське Динамо, яке на зборах у Белеку, свій черговий спаринг зіграє сьогодні проти брестського Динамо; Ліверпуль за останній місяць провів 10 матчів, тому після нічиєї в Кубку Англії проти Шрусбері 2:2, Юрген Клопп заявив, що на перегравання цього поєдинку поїде молодіжний склад червоних.
Дивіться також випуск Фактів ICTV Спорт.
2020-01-27
Теги: Факти ICTV, Факти. СпортЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.