Факти ICTV. Спорт (27.04.2020)

Найактуальніші спортивні події 27 квітня: карантинна криза у світовому футболі може зіграти на руку Андрію Луніну; керівництво Ла Ліги наполягає на поновленні чемпіонату і навіть готове штрафувати клуби та гравців, які відмовляться грати; лондонський Арсенал розпочинає індивідуальні заняття на своїй базі.

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