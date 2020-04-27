Факти ICTV. Спорт (27.04.2020)
Найактуальніші спортивні події 27 квітня: карантинна криза у світовому футболі може зіграти на руку Андрію Луніну; керівництво Ла Ліги наполягає на поновленні чемпіонату і навіть готове штрафувати клуби та гравців, які відмовляться грати; лондонський Арсенал розпочинає індивідуальні заняття на своїй базі.
Дивіться також випуск Фактів Спорт за 24 квітня.
2020-04-27
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