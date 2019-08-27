Факти ICTV. Спорт (27.08.2019)

Найактуальніші спортивні події 27 серпня: Леся Цуренко, знялася із змагань через травму ліктя, українка відмовилася виходити на гру проти Кірстен Фліпкенс; дебют Євгена Шахова в Італії відкладається, українець, який цього літа перебрався в Лечче, так і не вийшов на поле у першому матчі свого клубу; Владислав Вакула підписав контракт на 5 років із Шахтарем.

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