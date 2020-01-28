Факти ICTV. Спорт (28.01.2020)
Найактуальніші спортивні події 28 січня: Динамо Київ розгромило своїх одноклубників з Бреста. До того ж свій передостанній товариський матч на перших зборах в Туреччині кияни виграли в суху; чудово скористався своїм шансом продемонструвати бомбардирський талант і молодий нападник лондонського Арсенала – Букайо Сака.
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2020-01-28
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