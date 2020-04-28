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Факти ICTV. Спорт (28.04.2020)

Найактуальніші спортивні події 28 квітня: ФІФА та УЄФА допоможуть українському футболові пережити пандемію; європейський футбол починає приходити до тями, вже займаються в Німеччині, в Італії футболісти починають тренуватися індивідуально з 4 травня, а з 18 числа – командами; двоє з п’яти найдорожчих футболістів планети Осман Дембеле та Філіпе Коутіньйо залишать Барселону.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 27 квітня.

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