Факти ICTV. Спорт (28.08.2019)

Найактуальніші спортивні події 28 серпня: поєдинку Олександра Усика з Карлосам Такамом не буде, як заявив промоутер Усика Еді Хірн, провина за зрив цілком лежить на штабові француза; Црвена Звезда, Олімпіакос та Динамо Загреб зіграють у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА; у Болгарії суддя зіпсував святкування забитого голу.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 27 серпня.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.