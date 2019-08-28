Факти ICTV. Спорт (28.08.2019)
Найактуальніші спортивні події 28 серпня: поєдинку Олександра Усика з Карлосам Такамом не буде, як заявив промоутер Усика Еді Хірн, провина за зрив цілком лежить на штабові француза; Црвена Звезда, Олімпіакос та Динамо Загреб зіграють у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА; у Болгарії суддя зіпсував святкування забитого голу.
Дивіться також випуск Фактів Спорт за 27 серпня.
2019-08-28
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