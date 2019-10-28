Факти ICTV. Спорт (28.10.2019)
Найактуальніші спортивні події 28 жовтня: відстань між першим Шахтарем та другим Динамо залишилася незмінною, а ось переслідувачі киян наступають їм на п’яти; ХК Донбас взяв реванш за попередню невдачу в лідера регулярного чемпіонату УХЛ Кременчука на його майданчику; естонець Отт Тянак перервав французьку гегемонію в чемпіонаті світу з ралі.
Дивіться також випуск Фактів Спорт за 25 жовтня.
2019-10-28
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