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Факти ICTV. Спорт (29.04.2020)

Найактуальніші спортивні події 29 квітня: футболу у Франції не буде, уряд країни напередодні офіційно заборонив усі великі події аж до вересня; Олімпійські ігри в Токіо проведуть наступного року, якщо людство не переможе коронавірус – Олімпіаду 2020 взагалі скасують; за час карантину футболіст збірної України та Шахтаря Євген Коноплянка може похизуватися чималими результатами у ФІФА 20.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 28 квітня.

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