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Факти ICTV. Спорт (30.04.2020)

Найактуальніші спортивні події 30 квітня: довгоочікуване повернення футболу в Європі може відкластися, поновлення матчів німецької Бундесліги 9 травня під загрозою зриву; нідерландські клуби все ще плекають надію, що їхній чемпіонат таки дограють; в Білорусі триває не лише футбольний чемпіонат, а й розіграш тамтешнього національного Кубка.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 29 квітня.

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