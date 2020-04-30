Факти ICTV. Спорт (30.04.2020)

Найактуальніші спортивні події 30 квітня: довгоочікуване повернення футболу в Європі може відкластися, поновлення матчів німецької Бундесліги 9 травня під загрозою зриву; нідерландські клуби все ще плекають надію, що їхній чемпіонат таки дограють; в Білорусі триває не лише футбольний чемпіонат, а й розіграш тамтешнього національного Кубка.

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