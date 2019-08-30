Факти ICTV. Спорт (30.08.2019)

Найактуальніші спортивні події 30 серпня: Олександр Усик вже має нового суперника, дебютує українець у надважкому боксерському дивізіоні 12 жовтня в Чикаго; Донецький Шахтар отримав суперників у груповому раунді Ліги Чемпіонів УЄФА; не програла, але вилетіла, луганська Зоря прощається з Єврокубками.

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