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Факти ICTV. Спорт (30.09.2019)

Найактуальніші спортивні події 30 вересня: Донецький Шахтар сьогодні вирушає до Італії. Завтра гірники зіграють другий матч групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА проти тамтешньої Аталанти; хокейний клуб Кременчук залишається лідером в Українській хокейній лізі. Команда Олександра Савицького не програла ще жодного матчу у сезоні.

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