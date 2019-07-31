Факти ICTV. Спорт (31.07.2019)

Найактуальніші спортивні події 31 липня: Мар’ян Швед забив гол у матчі свого Селтіка проти Німе Калью і пройшов далі в Лізі чемпіонів; зірка італійського Мілана Роберто Донадоні продовжить свою кар’єру в Китаї; Ліонель Скалоні очолюватиме Збірну Аргентини аж до Чемпіонату світу в Катарі 2022 року; Євген Коноплянка, схоже, продовжить виступи в Туреччині.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 30 липня.

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