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Факти ICTV. Спорт 7:45 (01.04.2020)

Найактуальніші спортивні події 1 квітняУЄФА сьогодні має вирішити подальшу долю футбольного сезону. Через пандемію коронавірусу майже все футбольне життя на континенті паралізоване; на боротьбу з коронавірусом світ кидає усі сили та ресурси. В місцях масових захворювань спортивні об’єкти екстрено перетворюють на шпиталі.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 8:45.

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