Факти ICTV. Спорт 7:45 (01.04.2020)

Найактуальніші спортивні події 1 квітня: УЄФА сьогодні має вирішити подальшу долю футбольного сезону. Через пандемію коронавірусу майже все футбольне життя на континенті паралізоване; на боротьбу з коронавірусом світ кидає усі сили та ресурси. В місцях масових захворювань спортивні об’єкти екстрено перетворюють на шпиталі.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 8:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.