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Факти ICTV. Спорт 7:45 (02.12.2020)

Найактуальніші спортивні події 2 грудня: донецький Шахтар вдруге приголомшив мадридський Реал, гірники вдома знову обіграли королівський клуб і впритул наблизилися до виходу у плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА; свій матч Ліги чемпіонів зіграє Динамо Київ, кияни на виїзді зустрінуться з Ювентусом; хокейний клуб Сокіл впритул наблизився до першого місця в Українській хокейній Лізі.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 1 грудня.

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