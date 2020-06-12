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Факти ICTV. Спорт 7:45 (12.06.2020)

Найактуальніші спортивні події 12 червня: футбольний чемпіонат України в Першій Лізі все ж дограють. Таке доленосне рішення ухвалили напередодні на конференції всіх клубів професіональної футбольної ліги; іспанська Ла Ліга напередодні офіційно поновила чемпіонат у Прімері; Микита Маштаков з В’ячеславом Белінським, Владислав Манафов з Маратом Девятьяровим зіграють у півфіналі тенісного турніру, який триває в Ірпені.

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