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Факти ICTV. Спорт 7:45 (16.07.2020)

Олена Баранова Відеоредактор

Найактуальніші спортивні події 16 липня: в українській футбольній Прем’єр-Лізі може визначитися віце-чемпіон. В очному поєдинку Динамо та Зорі, переможець, найімовірніше, здобуде срібло та другу путівку до Ліги Чемпіонів; Євген Шахов забив свій перший м’яч у складі італійського Лечче. Українець вийшов на заміну в матчі проти Фіорентини, коли його команда програвала 0:3 і відзначився голом престижу.

Дивіться також випуск Фактів Спорт.

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