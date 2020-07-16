Факти ICTV. Спорт 7:45 (16.07.2020)

Найактуальніші спортивні події 16 липня: в українській футбольній Прем’єр-Лізі може визначитися віце-чемпіон. В очному поєдинку Динамо та Зорі, переможець, найімовірніше, здобуде срібло та другу путівку до Ліги Чемпіонів; Євген Шахов забив свій перший м’яч у складі італійського Лечче. Українець вийшов на заміну в матчі проти Фіорентини, коли його команда програвала 0:3 і відзначився голом престижу.

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