Факти ICTV. Спорт 7:45 (23.06.2020)

Найактуальніші спортивні події 23 червня: останній матч 27-го туру футбольного чемпіонату України в прем’єр-лізі між Динамо й Колосом вийшов надзвичайно скандальним; Андрій Лунін допоміг Ов’єдо піднятися із зони вильоту іспанської Сегунди; Олександр Зінченко доклався до перемоги Манчестер Сіті, півзахисник збірної України відіграв увесь матч проти Бьорнлі в 30-му турі англійської Прем’єр-Ліги.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 22 червня.

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