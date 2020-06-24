Факти ICTV. Спорт 7:45 (24.06.2020)
Найактуальніші спортивні події 24 червня: коронавірусу в донецькому Олімпіку – немає, повторне тестування команди на Covid-19 виявило виключно негативні результати; найкращий тенісист планети Новак Джокович здав позитивний тест на коронавірус, хворобу також виявили у його дружини; у 31-му турі команда Кіке Сетьєна подужала Атлетик з Більбао 1:0, свій 50-й гол в Іспанії забив Іван Ракітіч.
Дивіться також випуск Фактів Спорт за 23 червня.
2020-06-24
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