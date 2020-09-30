Факти ICTV. Спорт 7:45 (30.09.2020)

Найактуальніші спортивні події 30 вересня: Динамо Київ повертається в Лігу чемпіонів УЄФА, через чотири роки біло-блакитні знову зіграють у груповому раунді найпрестижнішого єврокубка; за три матчі з Мірчою Луческу Динамо набрало більше євроочок, ніж за увесь попередній сезон; ще дві українки вилетіли у першому ж колі тенісного турніру серії Гренд Слем – Ролан Гаррос, після Ястремської та Завацької їдуть додому Марта Костюк і Катерина Козлова.

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