Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Спорт

Факти ICTV. Спорт 7:45 (30.09.2020)

Найактуальніші спортивні події 30 вересня: Динамо Київ повертається в Лігу чемпіонів УЄФА, через чотири роки біло-блакитні знову зіграють у груповому раунді найпрестижнішого єврокубка; за три матчі з Мірчою Луческу Динамо набрало більше євроочок, ніж за увесь попередній сезон; ще дві українки вилетіли у першому ж колі тенісного турніру серії Гренд Слем – Ролан Гаррос, після Ястремської та Завацької їдуть додому Марта Костюк і Катерина Козлова.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 29 вересня.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV. Спорт 8:45 (30.09.2020)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (30.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (30.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (30.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (30.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (30.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (30.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (30.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (30.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (30.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (29.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (29.09.2020)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (29.09.2020)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (29.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (29.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (29.09.2020)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка