Факти ICTV. Спорт 8:45 (01.04.2020)

Найактуальніші спортивні події 1 квітня: бій Віктора Постола за титул чемпіона світу з боксу за версіями WBC і WBO у першій напівсередній вазі знову переноситься; єдина країна Європи, де нині грають у футбол – Білорусь; окрім допомоги, спортсмени активно пропагують необхідність дотримуватися карантину і самі демонструють, як можна урізноманітнити свою домашню ізоляцію.

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